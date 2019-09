Incidente mortale in A12, soccorsi dalla Toscana

Scontro mortale in autostrada quest'oggi, sabato 7 settembre. I Vigili del Fuoco del Comando di Massa Carrara e del distaccamento di Carrara sono intervenuti con 2 squadre sull'autostrada A12 direzione nord intorno al km 109, tra i caselli di Carrara e Sarzana, per un incidente stradale. L'incidente ha coinvolto un bilico adibito al trasporto di olii alimentari (al momento vuoto) e 3 furgoni che risultavano fermi in corsia di emergenza. Le squadre VF hanno provveduto ad estrarre i feriti incastrati tra le lamiere con il supporto degli operatori del 118 giunti anch’essi sul posto con 5 ambulanze e l’ausilio dell’elicottero Pegaso. In totale risultano 8 feriti ed una persona purtroppo deceduta. Al momento l’autostrada risulta ancora chiusa. Sul posto anche la Polizia Stradale di Viareggio per i rilievi del caso e personale dell’autostrada SALT.

