Leonardo Pieraccioni vince il Premio Stenterello

La stagione culturale estiva a ingresso gratuito organizzata dal Quartiere 4 al Parco di Villa Vogel chiude martedì 10 settembre alle 21.15 con il grande evento del Premio “Stenterello”, curato da Andrea Muzzi. L’edizione 2019 del prestigioso riconoscimento andrà a Leonardo Pieraccioni.

Il regista e attore fiorentino riceverà il premio dalle mani del Presidente del Quartiere 4 Mirko Dormentoni.

“Sarà una serata di grande cinema quella del 10 settembre, grazie alla presenza e alla simpatia di Leonardo Pieraccioni e di ‘Se son rose’, suo ultimo successo cinematografico – dichiara il Presidente del Q4 Mirko Dormentoni -. Il Parco di Villa Vogel ha realizzato anche per il 2019 da giugno a settembre una ricca e frequentatissima stagione estiva di eventi culturali. Nel programma si segnala la terza edizione della rassegna cinematografica che culmina nel Premio Stenterello, ideata dall’attore, autore e regista Andrea Muzzi, che vive nel nostro quartiere. Sarà per noi un piacere e un onore premiare Leonardo Pieraccioni, uno dei registi e attori più popolari del cinema italiano e poter dialogare con lui”.

“Dopo Athina Cenci e Pamela Villoresi, martedì 10 settembre riceverà il premio Stenterello Leonardo Pieraccioni – conferma Andrea Muzzi -. La rassegna cinematografica, nel corso di queste tre edizioni, ha preso una sua identità specializzandosi nelle commedie d’autore, contemporanee o passate, di grandi autori o opere prime. La linea comune per tutti i film è sempre la stessa: la qualità! Ho definito la nostra rassegna cinematografica un ‘festival in bermuda’, sia perché si svolge d’estate, sia per lo spirito spartano, lontano da quelli con i famosi tappeti rossi. La nostra cornice è il bel parco di Villa Vogel e i nostri spettatori, sempre più numerosi, accolgono ogni proiezione come fosse un giorno di festa. Insomma, con orgoglio, siamo riusciti a costruire una comunità legata dalla solita passione, il bel cinema. E questo per noi è il risultato più bello! Vi aspettiamo il 10 settembre per la giornata conclusiva; prima della proiezione di ‘Se son rose’ di Pieraccioni, Leonardo incontrerà il pubblico rispondendo alle domande. Che la festa inizi!”

Dopo la premiazione, proiezione del film “Se son rose”, 2018, di Leonardo Pieraccioni, con Leonardo Pieraccioni, Michela Andreozzi, Elena Cucci, Caterina Murino, Claudia Pandolfi, Gabriella Pession, Mariasole Pollio, Antonia Truppo, Nunzia Schiano, Sergio Pierattini, Gianluca Guidi.

In caso di maltempo, la manifestazione si svolgerà nella Sala Consiliare Tosca Bucarelli, in via delle Torri 23. Ingresso gratuito.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

