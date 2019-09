Manifestazione contro il Governo, dalla Toscana in 1.000 per FdI a Roma

“Come Fratelli d’Italia aveva fin da subito fatto notare il governo di Lega e Movimento Cinque Stelle non ha avuto lunga vita, e in vista di un altro governo di breve durata fondato su un’alleanza tra forze politiche disomogenee non scelta dal popolo sovrano, FDI annuncia una mobilitazione nazionale che si concretizzerà nella manifestazione del “No al patto della poltrona” davanti a Montecitorio, lunedì 9 settembre dalle ore 10.30” afferma Samuele Castellaneta, dirigente regionale FDI Toscana e responsabile organizzazione. “Il giorno prescelto, di forte valore simbolico, è quello in cui è stata fissata la seduta parlamentare alla Camera dei Deputati per il voto di fiducia al nascituro esecutivo”.

“Grazie alla raccolta firme che è stata intrapresa durante l’ultimo fine settimana di agosto dove si sono superate le cinquantamila adesioni alla richiesta di voto anticipato, - continua Castellaneta - saremo in tantissimi in piazza, col tricolore in mano, per protestare contro un esecutivo basato sulla voglia di non abbandonare le poltrone da parte dei 5Stelle e di tornare alla carica su tasse, porti aperti, ius soli e difesa dei poteri forti da parte del PD”.

“La manifestazione certamente non vedrà riuniti solo i militanti, ma anche tutti gli elettori delusi e la massiccia presenza Toscana sarà rappresentata anche dall’Empolese Valdelsa, con pullman messi a disposizione per prendere parte alla mobilitazione. Invito tutti a venire a Roma, - conclude Castellaneta - per questa grande giornata di democrazia; abbiamo ancora degli ultimi posti, per i quali potete contattare il numero 3397641878 o mandare una email a fdiantoscana@gmail.com”.

“Da quando ho iniziato fare politica io, non ho memoria di una mobilitazione popolare simile. Dal momento in cui abbiamo lanciato la manifestazione di lunedì a Roma è stato un continuo ricevere telefonate ed e-mail da parte di cittadini comuni che chiedevano di poter partecipare. E pensare che quando Giorgia Meloni lanciò l’iniziativa di Piazza Montecitorio, considerando la giornata lavorativa, ci eravamo dati come obiettivo quello di riempire almeno un pullman dalla Toscana. Ad oggi, di pullman ne abbiamo già riempiti 9 con una lista di attesa buona per riempirne altri due, sempre se riusciamo a trovarne di disponibili sul mercato. Ma quanto sono odiati dagli italiani questi qua? Del resto, come dar loro torto...”. Così Francesco Torselli, coordinatore regionale di Fratelli d’Italia, in merito alla mobilitazione lanciata da Giorgia Meloni per lunedì 9 settembre in Piazza Montecitorio a Roma, in occasione del voto di fiducia alla Camera per il governo Conte-bis.

“Ad oggi - spiega nel dettaglio Torselli - abbiamo già riempito 9 pullman Gran Turismo e abbiamo una lista di attesa buona per riempirne altri due, oltre ad aver già riempito 2 pullman più piccoli ed una ventina di macchine. Altri, invece, per motivi di lavoro, saranno costretti a scendere a Roma in treno, per rientrare nel primo pomeriggio in Toscana. Il dato sorprendente è che molte delle persone che hanno chiesto di poter partecipare alla mobilitazione non le conosciamo neppure: si tratta di cittadini comuni che, per loro stessa ammissione, si sono avvicinati adesso a Giorgia Meloni e a Fratelli d’Italia, a riprova del fatto che le persone si sono stufate degli inciuci di palazzo e, soprattutto, di essere governate sempre da chi ha perso le elezioni”.

“Da coordinatore regionale - conclude Torselli - sono ovviamente entusiasta di vedere quasi 1000 toscani scendere a Roma per rispondere all’appello di Giorgia Meloni e di Fratelli d’Italia, ma il mio compito è quello di leggere politicamente il dato: questo affetto crescente nei nostri confronti, unito ai sondaggi che ci vedono in costante e significativa crescita, significa che la coerenza in politica paga ancora e che, oggi come oggi e al di la di come la si pensi, Giorgia Meloni è universalmente riconosciuta come la politica italiana più coerente ed affidabile di tutti”.

Fonte: Fratelli d'Italia

