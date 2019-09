Di mattina a Siena, di pomeriggio in Veneto: Siragusa non manca una gara

Il marciatore valdelsano Gianni Siragusa torna a casa tricolore e un piazzamento d'onore nella giornata di venerdì 6 settembre. Nella mattina si sono tenuti con i 54esimi campionati italiani Aics di atletica leggera, dove Siragusa si è laureato per la quinta volta di seguito campione d'Italia nella prova dei 3000mt di marcia in pista. Nel pomeriggio invece è giunto a Eraclea, in Veneto, dove sono in programma gli Europei di categoria. Lì ha portato a casa il settimo posto individuale nei 5000mt. di marcia in pista. Ora occhi puntati ad Eraclea, mercoledì 11 settembre l'azzurro scende in gara per i 10km di marcia su strada per la seconda giornata e la terza degli europei di gare per quanto riguarda il 'tacco punta'.

