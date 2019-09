Meteo, domenica temporali in Mugello e Valdarno inferiore

La Sala di Protezione civile della Città metropolitana segnala per domenica 8 settembre il codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico e temporali nei territori del Mugello, Alto Mugello, Valdarno Inferiore e bacino Ombrone-Bisenzio.

Possibili rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità. In occasione dei fenomeni più intensi la Protezione civile metropolitana ricorda di prestare attenzione nello svolgere attività all'aperto e nella guida.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Mugello