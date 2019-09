Nuove panchine e rastrelliere per Quarrata e frazioni

Nuove panchine e nuove rastrelliere per biciclette saranno disposte nel centro di Quarrata ed in alcune frazioni del territorio: il Comune di Quarrata ha infatti acquistato nuovi arredi urbani per migliorare la fruibilità di alcuni luoghi cittadini e favorire la mobilità ciclabile, già molto praticata grazie ai numerosi percorsi ciclabili presenti sul territorio.

Nelle prossime settimane saranno collocate in vari punti della città una decina di panchine e tre nuove rastrelliere (per un totale di una quindicina di stalli per biciclette).

Quattro panchine in cemento ( e dunque molto resistenti) saranno collocate in centro e più precisamente tre nella zona della Civetta e una nei pressi del campino da basket.

Un’altra panchina, in metallo, sarà installata nel giardino di San Lorenzo, sempre nel centro cittadino.

Per quanto riguarda le frazioni, invece, quattro panchine saranno collocate all’interno dei giardini pubblici di Catena, lungo la via Statale, mentre un’altra sarà messa nel giardino di Santonuovo.

L’investimento totale da parte del Comune per l’acquisto delle nuove panchine è stato di circa 5mila euro.

Quanto alle rastrelliere, ne sono state acquistate 3, ciascuna delle quali può ospitare diverse bici (sono larghe oltre 2,20 metri), realizzate in acciaio inox al naturale e con supporti in conglomerato cementizio armato ad alta resistenza ed elevata durabilità, di colore grigio. Saranno collocate nei pressi delle piste ciclabili e una in piazza Berlinguer, sotto la pensilina che ospitava il fontanello dell’acqua, prima che venisse trasferito in piazza Aldo Moro.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa