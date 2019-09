Oltre 5.000 persone per il concerto di Noemi a Quarrata

Grande successo di pubblico per il concerto centrale del Settembre Quarratino: è stata una piazza Risorgimento pienissima quella che ieri sera, venerdì 6 settembre, ha accolto Noemi, l’ospite d’onore di questa edizione del cartellone settembrino. La cantautrice romana ha portato a Quarrata il suo “Blues&love summer tour”, interpretando in chiave blues alcuni dei suoi brani più celebri e proponendo alcune cover dei più grandi artisti internazionali che hanno influenzato la sua carriera. Come tutti i concerti del Settembre, anche quello di Noemi era completamente gratuito, offerto alla città dal Comune di Quarrata. La folla di persone che hanno voluto assistere allo spettacolo è stata da record (oltre 5.000 persone), ma tutto si è svolto nella massima compostezza e serenità. Affinché tutto potesse procedere nel migliore dei modi, erano previste specifiche misure di sicurezza che prevedevano personale ad ogni accesso della piazza, la presenza diffusa di polizia municipale e altre forze dell’ordine, e l’apertura straordinaria dell’ufficio Lavori pubblici del Comune. I conta-persone a disposizione del personale agli accessi della piazza hanno contato circa 5700 presenze, pertanto, considerato il flusso continuo di persone sia in entrata che in uscita, si stima una presenza contemporanea in piazza tra le 4000 e le 5000 persone.

Dopo il successo riscosso dal concerto di Noemi, gli appuntamenti del Settembre continuano. Stasera, sabato 7 settembre, alle 21.00, in piazza Risorgimento, ci sarà la sfilata di moda dei negozi di Quarrata, promossa dal Centro Commerciale Naturale e da Rem Organization.

Domenica 8 settembre, si parte la mattina, dalle 9 alle 12, in piazza Risorgimento, con l’osservazione del sole, a cura dell’associazione Astrofili di Quarrata. Alle 9.30 partirà da piazza Risorgimento la pedalata panoramica per le vie della città “Quarrata in bicicletta” promossa dalla Misericordia di Quarrata. Dalle 10 alle 22 nella sede di via Fermi, 24 dell’associazione Talamela Yoga si svolgerà “Quarrata in ben-essere”, un open day dedicato al benessere a 360°. Alle 15.30 partiranno da piazza Risorgimento alla volta di Tizzana il 10° raduno di Ape 50 e il 6° raduno di Vespa 50, per il memorial Mario Chiocci, inserito nell’iniziativa “Chi Ape mangia Tizzana”, promosso dall’associazione Tizzana per Sempre. Alle 17.00 nella sala Vangucci del Polo tecnologico di piazza Agenore Fabbri sarà inaugurata la mostra di pittori e scultori di Quarrata e dell’artista del legno Diego Sarti e dei 100 anni della Scuola d’Arte di Pistoia, di Agenore Fabbri, Tullio Biagioni e Millo Giannini. Esposizione del divano letto Lenzi 1926 (proprietà L.Magni) e di abiti di filet. La mostra, aperta fino al 15 settembre dalle 17 alle 24, è promossa da MagnificoIngegno – Arci Quarrata. Alle ore 21.00 in piazza Risorgimento si svolgerà la rassegna di danza e ballo da parte di Top Dance Academy, Centro Immagine Danza, Scuola di Danza Isabella, Multiverso Danza, che chiuderà la stagione degli spettacoli sul palco centrale del Settembre Quarratino.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

