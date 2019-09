Piante di rosmarino nei giardini dei nidi e delle scuole dell’infanzia

Il sindaco Luca Salvetti e la vicesindaca Monica Mannucci hanno partecipato questa mattina alle feste di apertura dei nidi (comunali e convenzionati) e scuole dell’infanzia, intervenendo al Centro Infanzia Alveare ed al nido Chicchirillo e piantando nei giardini delle piante di rosmarino, nell’ambito dell’iniziativa “Giardino odoroso e fiorito”.

“Le piantine - spiega il sindaco Salvetti - saranno curate e annaffiate dai bambini durante l’anno, cresceranno con loro negli orti scolastici, che vedono Livorno tra le città che contano il maggior numero di questo importante strumento didattico”.

"La pianta ha un significato simbolico - aggiunge la vicesindaca Mannucci precisando che - da un lato curare insieme le piante porta a un coinvolgimento dei genitori per una scuola più efficiente e migliore.Dall’altro è simbolo prepedeutico per l'attività degli orti didattici”.

“L'orto - sottolinea la vicesindaca - invita ad uno stile di vita sano. Per ottenere un frutto occorre fatica e saper aspettare. La pianta rappresenta il ciclo della vita. Se il seme si cura nasce una pianta robusta che darà un frutto sano. Questo per riammettere al centro dell'attenzione quanto sia importante il valore della crescita dell’individuo soprattutto in una società complessa come quella attuale" .

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio Stampa

