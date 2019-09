I vigili del fuoco di Poggibonsi sono intervenuti ieri sera in via Ungheria, località Bellavista, per un incendio che ha coinvolto uno scantinato presso una civile abitazione. Il rogo ha coinvolto materiale vario e suppellettili presenti all'interno, senza recare danni alle strutture. Non risultano persone coinvolte.

