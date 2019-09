Segnalazioni, niente più numero verde a San Miniato: ecco come fare

Il numero verde telefonico del Comune di San Miniato, dedicato alle segnalazioni di manutenzione (800.620.385), è andato in pensione. Da oggi per richiedere interventi di manutenzione sul patrimonio comunale (strade di competenza comunale, aree a verde, illuminazione pubblica, cimiteri, edifici pubblici, arredo urbano, segnaletica stradale) è necessario adottare una di queste modalità:

• scrivendo una mail all’indirizzo urp@comune.san-miniato.pi.it (possibilmente allegando una o più foto che documentino l'oggetto dell'intervento);

• chiamando il numero 0571.406290 (URP) oppure 0571.406550 (Lavori Pubblici);

• presentandosi allo sportello dell’URP in orario di apertura al pubblico (mattina: dal lunedì al venerdì 9-13, il sabato 9-12; pomeriggio: martedì e giovedì 15-17.30);

• inviando un fax al numero 0571.406298.

Il cittadino che segnala la necessità di un intervento deve lasciare il proprio nominativo e un recapito telefonico - non verranno prese in carico segnalazioni anonime -, specificando con esattezza il luogo e la problematica dell'intervento. Gli operatori provvederanno poi a trasmettere la segnalazione, attraverso un applicativo informatico, ai servizi competenti, incaricati di gestire la problematica.

Sul sito dell'Ente è comunque attiva una pagina dedicata dove è possibile trovare anche tutte le informazioni per segnalazioni di abbandono di rifiuti, guasti su servizi di pubblica utilità (non di competenza comunale), problematiche ambientale e animali abbandonati o in pericolo: https://www.comune.san-miniato.pi.it/utilita/segnalazioni.html

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa

