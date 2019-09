Spaccata con l'auto in una banca di Campi Bisenzio

Questa notte i carabinieri di Signa sono intervenuti a Campi Bisenzio per un tentato furto perpetrato in danno di una filiale Intesa San Paolo di via Tre Ville nella frazione Capalle. I malviventi hanno usato un veicolo come ariete per sfondare la vetrata dell’istituto di credito, tentando poi di sradicare il bancomat. All'allarme del sistema antifurto, i ladri sono scappati. Il danno è ancora in corso di quantificazione. Sono state immediatamente avviate le indagini.

