Stalker monta gps sotto l'auto della ex fidanzata del liceo

Per seguirla ovunque andava le aveva montato un gps sotto l'auto della ex fidanzata del liceo: per questo un 45enne è stato raggiunto dal divieto di avvicinamento dei confronti della donna ed è indagato per stalking. L'uomo, che lavora nel Mugello, avrebbe seguito la donna sia 'virtualmente' (telefonate, messaggini) che fisicamente (con appostamenti a lavoro che negli occasionali viaggi fuori porta della donna). Ai tentativi della donna di smarcarsi, lui ha cominciato a mostrarsi aggressivo fino alla vessazione. Sotto l'auto della donna è stata trovata una calamita fatta appositamente per i gps, che può far ipotizzare come l'uomo sapesse ogni spostamento della donna. La notizia è riportata sui quotidiani locali e online.

Tutte le notizie di Firenze