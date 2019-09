Coach Alessio Marchini ha scelto avversari importanti per il pre-campionato della propria squadra e così, dopo San Miniato e Piombino, ecco che la terza amichevole sarà contro Lucca (domenica 8 settembre ore 18, Pala Sammontana). Ancora una volta sarà un test impegnativo visto che la squadra di coach Catalani, pur essendo una neopromossa, ha un organico importante e quindi in grado di saggiare la condizione dei biancorossi a un mese dal via del campionato

Fonte: Use Basket Empoli

