Test match tra Emma Villas Aubay Siena e Sora al PalaEstra

Ormai manca veramente poco al primo test match stagionale della Emma Villas Aubay Siena. La squadra biancoblu si troverà di fronte per un primo “allenamento congiunto” Sora venerdì 13 settembre alle ore 18 in un appuntamento che si terrà al PalaEstra.

Per coach Gianluca Graziosi sarà un momento assai utile per verificare i progressi fatti dai suoi giocatori dopo quasi un mese di allenamenti e di preparazione in vista dell’inizio del campionato di Serie A2 (la prima giornata vedrà Siena impegnata in casa il 20 ottobre contro i toscani di Calci). E per il pubblico senese sarà una prima occasione per vedere da vicino e per iniziare a conoscere la nuova formazione biancoblu che si pone l’obiettivo di centrare buoni risultati nell’ormai imminente campionato di A2.

Le partite tra Siena e Sora sono state importanti e hanno avuto un peso rilevante negli scorsi anni, prima in Serie A2 e poi nella scorsa stagione in Superlega, quando le due formazioni si sono ritrovate avversarie nella lotta per non retrocedere. I laziali alla fine dell’annata hanno centrato l’obiettivo anche grazie ai risultati positivi ottenuti contro la Emma Villas.

La Globo Banca Popolare del Frusinate Sora verrà allenata quest’anno da Maurizio Colucci. Totalmente nuova è per il prossimo campionato di Superlega la diagonale dei laziali, che sarà composta dal palleggiatore brasiliano Murilo Radke e dall’opposto bielorusso Radzivon Miskevich. Sono confermati rispetto alla scorsa annata i vari Joao Rafael, Fey, Caneschi.

Le due squadre si troveranno di fronte in un’altra occasione nel corso di questo precampionato. Il 12 e il 13 ottobre, infatti, sia Siena che Sora saranno impegnate nel Memorial Nono Gino che si svolgerà a Veroli. L’ormai tradizionale quadrangolare precampionato vedrà impegnate anche le squadre di Latina e di Vibo Valentia in quello che sarà l’ultimo impegno amichevole prima dell’inizio vero e proprio della stagione con la prima partita del campionato che sarà in programma per tutte queste formazioni sette giorni più tardi.

Fonte: Ufficio Stampa

