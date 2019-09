Truffe anziani, raggirata da falso postino: via soldi e bancomat

Una anziana 80enne è stata vittima di una truffa nella zona di Novoli a Firenze. È successo giovedì scorso, ma la denuncia è arrivata solo ieri. La donna è stata raggirata da un presunto postino, che ha suonato alla porta e con la scusa di firmare una raccomandata la ha fatta uscire di casa, si è introdotto in casa sua e la rubato contanti e una carta bancomat.

Dalle ricostruzioni l'anziana è scesa nell'androne del suo palazzo per firmare la consegna di una raccomandata, lasciando la porta di casa socchiusa. Quando è risalita, senza aver trovato nessun postino ad aspettarla, ha scoperto che qualcuno aveva approfittato della porta lasciata socchiusa per entrare nell'abitazione e rubare contanti e una carta bancomat. Sembra che prima che il bancomat venisse bloccato sarebbero stati effettuati diversi prelievi. Il valore del bottino è in corso di quantificazione.

