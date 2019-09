L'assessore Bagni alla Mostra di Venezia, i complimenti a Salvatores

L’Assessore Benedetta Bagni è alla 76esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia, dove ieri sera ha assistito alla prima del film “Tutto il mio folle amore”, incontrando al termine il regista Gabriele Salvatores ed alcuni attori del cast. Il film, ispirato ad una storia vera, affronta la tematica della diversità, e anche dell’autismo, della sfida di genitori e figli che riescono però a sorridere di fronte alle difficoltà quotidiane e a superarle. La presenza dell’assessore certaldese in sala, al Lido, nella serata di ieri ed alla serata finale di premiazione di oggi, è stata possibile grazie a Mario Lorini, titolare della società GrandeSchermo che gestisce il Multisala Boccaccio, ma anche Presidente nazionale di ANEC, Associazione Nazionale Esercenti Cinema, coinvolto quindi in prima persona in Festival ed eventi cinematografici di rilievo internazionale come la Mostra di Venezia.

“Ho ringraziato Salvatores per il suo impegno e mi sono congratulata con lui e con il cast per questo film davvero emozionante - dice l’Assessore Benedetta Bagni - attendiamo ora che la pellicola arrivi nelle sale ed invitiamo fin da ora i certaldesi a vederla. Ringrazio Mario Lorini per questa opportunità, che ci ha dato modo di prendere contatti importanti per conto dell’amministrazione comunale: siamo impegnati sulle tematiche dell’inclusività e della sensibilizzazione verso l’autismo e la nostra presenza qui servirà a consolidare una rete di relazioni che ci consenta di proseguire ed ampliare il nostro impegno”.

“Siamo stati onorati di avere Salvatores nel 2015 a Certaldo ad inaugurare ufficialmente il Multisala Boccaccio e siamo orgogliosi di vedere oggi un regista pluripremiato come lui dedicarsi al tema delle diversità e dell’inclusione - dice il sindaco Giacomo Cucini - Certaldo è un comune impegnato in tutti i settori del sociale per costruire un paese all’insegna dell’inclusività, ringraziamo Salvatores per questo impegno e facciamo i migliori auguri al suo film, che contribuirà a diffondere ancora di più una cultura dell’accoglienza e dell’apertura della nostra società a tutte le differenze”.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

