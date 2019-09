Via Palazzuolo, un mese di lavori per i marciapiedi

Sono iniziati e andranno avanti per un mese circa i lavori di riqualificazione di via Palazzuolo. Si tratta del primo lotto che riguarda in particolare i marciapiedi, successivamente il secondo lotto si concentrerà sul risanamento della carreggiata.

Per quanto riguarda il primo lotto, i lavori sono iniziati negli scorsi giorni con divieti di sosta e restringimenti di carreggiata nel tratto tra via Santa Lucia e via Il Prato dove viene rifatto il marciapiede in pietra. A seguire il rifacimento del marciapiede della rotonda del Il Prato con finitura in asfalto pigmentato, la riorganizzazione dell’intersezione tra via del Palazzuolo-via Maso Finiguerra-via dell’Albero con l’allargamento dei marciapiedi per rendere più sicuro l’attraversamento pedonale anche per riorganizzare la circolazione in funzione dei nuovi sensi di marcia già attivi.

Nel secondo lotto è prevista l’asfaltatura della carreggiata con il rifacimento del sottofondo stradale localizzato nelle aree soggette a ragnature, ovvero rottura superficiale per cedimento del sottofondo.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa

