Viola Gangoni di Certaldo incanta Volavoce 2019

È di Certaldo la vincitrice della 9^ edizione del concorso canoro Volavoce a Curtarolo in provincia di Padova.

Molte promesse hanno sfoggiato le armi migliori per superarsi, ma Viola Gangoni ha messo una marcia in più e la giuria competente non ha avuto alcun dubbio a proclamarla vincitrice nella categoria teenager.

Un ottimo concorso organizzato dal Maestro Dino Vighesso che soddisfatto ribadisc: " È un concorso che cresce. Non bisogna dimenticare che questo palco ha portato negli anni passati artisti giunti in finale a Castrocaro, The voice e Io canto".

Viola Gangoni con i suoi 15 anni è pronta a fare il salto di qualità.

