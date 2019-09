Auto in una scarpata, muore un 24enne. Gravissimo un altro 20enne

Incidente mortale questo pomeriggio nel comune di Pienza. Un 24enne, Attilio Mamone, di origini calabresi, ma residente a Chianciano terme, è uscito fuori di strada con la sua auto sulla provinciale 40, perdendo la vita. Ancora da chiarire le cause dell'incidente. L'auto, una Toyota Land Cruiser, è finita in una scarpata e il ragazzo sarebbe morto sul colpo. Al suo fianco c'era un passeggero di 20 anni residente a Zurigo che è attualmente ricoverato in gravissime condizioni all'ospedale Le Scotte di Siena.

