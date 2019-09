Cede nel finale il Don Bosco sul difficile parquet di Empoli

Per la seconda uscita stagionale coach Aprea si affida al quintetto composto dal rientrante Creati, Mencherini, Ense, Mori ed Onojaife. L'inizio è di tutto di marca rossoblù; Mencherini e compagni escono bene dai blocchi e giocano 10' di ottima fattura, nobilitati dalle “bombe” di Ense e Bellavista e dai rimbalzi di Onojaife, autentico dominatore sotto le plance, chiudendo il primo quarto con cinque punti di vantaggio, sul 18-13. Un margine che i labronici conservano fino all'intervallo lungo, grazie anche ad una ottima difesa che concede appena 25 punti ai padroni di casa. Al rientro dagli spogliatoi il refrain non cambia, fino ad un parziale di 6-0 per Empoli, che riporta il punteggio in parità, scaldando anche il pubblico presente che inizia a farsi sentire a favore dei propri beniamini. L'arrivo è in volata, Empoli stampa un parziale di 5-0, mettendo il naso avanti sul 56-55; da quel momento in poi è un susseguirsi di emozioni, con il Don Bosco che prima sbaglia i due tiri liberi del possibili sorpasso e poi incassa un canestro di Zani ed un tiro libero che siglano il 59-55 finale. Al termine dei 40' rimane la soddisfazione per aver giocato una buona partita, pure senza il conforto del risultato, e la consapevolezza di dover ancora lavorare duro per farsi trovare pronti all'avvio del campionato,in programma il prossimo 7 ottobre. Tra i singoli ottima le prove di Bechi, con 12 punti top scorer rossoblu, Bellavista, anche lui in doppia cifra, a quota 19, ed Ense, autore di un paio di triple davvero di rilievo.