I vigili del fuoco di Arezzo sono intervenuti in località Ponticino per il soccorso ad un animale. Questa volta a salire su di un albero, un cipresso di circa 10 metri, è stato un cane di razza jack russel. Il cane, che non riusciva a scendere è stato raggiunto dai vigili del fuoco intervenuti sul posto e riportato a terra senza alcuna conseguenza.

