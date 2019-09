Da circa un anno minacciava e perseguitava la ex convivente: arrestato

Da circa un anno minacciava e perseguitava la ex convivente. Per questo nella giornata di ieri, i carabinieri di Castelfiorentino hanno tratto in arresto un 29enne albanese, K.E. le iniziali, residente a Certaldo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. presso il Tribunale di Firenze.

L’uomo, che aveva già alle spalle numerosi precedenti penali, soprattutto nell’ultimo periodo, aveva minacciato più volte la ex, anche in modo piuttosto grave, riguardanti, in particolar modo, l’affidamento dei figli minori. La donna ha quindi chiesto aiuto alle forze dell’ordine che, in più occasioni, erano anche intervenute presso la sua abitazione a Castelfiorentino.

Tutte le notizie di Castelfiorentino