Cori contro le vittime dell'Heysel alla festa dei tifosi viola, la società prende le distanze

Durante la tradizionale festa privata dei club dei tifosi della curva Fiesole che si è svolta ieri sotto lo stadio a Firenze sarebbe stato cantato uno slogan contro le vittime dell'Heysel. Il fatto è stato ripreso da un video e postato dal profilo facebook di Fiorentina Community. La società ha ribadito il suo "no a cori offensivi, violenti e razzisti", specificando che "dispiace che finisca nel mirino una tifoseria come quella viola e nello specifico quella della curva Fiesole per colpa di pochi che hanno cercato di guastare quella che era semplicemente una festa del nostro tifo". Durante la serata era presente anche Joe Barone, ma la società ha precisato che questo non avrebbe sentito quei cori.

Tutte le notizie di Calcio