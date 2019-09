Fashion Night, moda e divertimento a San Miniato Basso

La sfilata di moda Fashion Night torna ad animare le serate di San Miniato Basso. La seconda edizione che si terrà sabato 14 settembre avrà come prima novità fondamentale la location: infatti il 'red carpet' si troverà in piazza Sandro Pertini zona gelateria Supreme (il debutto vide la luce in zona Coop).

Tutto pronto dalle 21.30 con bambine, bambini, donne e uomini in passerella. In scaletta le esibizioni della scuola Atena Dance e le performance canore di Gianmarco Puccinelli. L'evento è organizzato dai negozi Ragazzi di Oggi, Silvia Creazioni, Brugi Store, Le Civette, Gelateria Supreme, Calzature Pelletterie Da Mario, Roberta Style, Tentazione con il contributo di Ego Latino. La logistica e la direzione è in mano all'associazione Commercianti Ccn San Miniato Basso.

Il presidente del Ccn Pierfranco Speranza commenta: "Questo evento rientra in una serie di piccole iniziative che durante l'anno l'associazione supporta. Pinocchio in Strada è l'evento più importante organizzato ma cerchiamo di essere di supporto e presenti anche su iniziative durante l'anno che sono invece dislocate in varie zone di San Miniato Basso".

Non è un caso se ogni evento riscuote sempre un importante successo di pubblico: "Il forte entusiasmo e la collaborazione tra i commercianti rendono la nostra associazione viva e forte, impegnandosi di conseguenza ad avere un centro commerciale attivo che contribuisce al tessuto economico del paese".

Tutte le notizie di San Miniato