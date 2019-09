Incidente in Fi-Pi-Li a Montelupo: due persone ferite

Incidente intorno alle ore 11 di questa mattina sulla Fi-Pi-Li tra Lastra a Signa e Montelupo Fiorentino, in direzione Pisa. Sarebbero almeno due i veicoli coinvolti. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, tra cui la Misericordia di Empoli, la polizia stradale e i vigili del fuoco. Due donne sono rimaste ferite, una 36enne e di una 44enne: entrambe sono state trasportate all'ospedale San Giuseppe di Empoli in codice giallo. Non sarebbero gravi.

I vigili del fuoco hanno provveduto a mettere in sicurezza l'area, soprattutto perché uno dei mezzi coinvolti era alimentato a gas. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, ma nessuno dei feriti sarebbe grave. Si sono verificati code e rallentamenti.

Tutte le notizie di Montelupo Fiorentino