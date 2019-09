Ancora zero punti per il Tuttocuoio. Arriva infatti la seconda sconfitta nella seconda giornata del Girone E della Serie D, questa volta contro l'Aglianese. A decidere la partita il gol di Stefano Castellani al 75'. Con questa sconfitta, arrivata dopo quella per 2-1 contro Pomezia nella prima giornata, si fa in salita l'inizio del campionato dei neroverdi. La prossima sfida sarà contro Grosseto il 15 settembre in casa.

Tutte le notizie di Calcio