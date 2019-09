La fucecchiese Greta Parra è la vincitrice di 'Fantastica' a Fiuggi

Greta Parra diciannove anni di Fucecchio si aggiudica il primo premio nel Concorso Nazionale Fantastica di Fiuggi. Un importante concorso ideato dal talent scout Massimo Petrucci. Molti i partecipanti provenienti da tutta Italia si sono sfidati a Fiuggi in una kermesse durata 4 giorni. Dovevano cantare,ballare,recitare e sfilare davanti a una giuria attenta presieduta dal Direttore D'orchestra di varie edizioni a San Remo Maestro Adelmo Musso. Greta non ha avuto rivali la sua umiltà e giusta determinazione e grandi doti artistiche hanno messo tutti d'accordo nel verdetto finale. Oltre a vari riconoscimenti una borsa di studio di € 1000 per proseguire gli studi

Tutte le notizie di Fucecchio