Mortale in autostrada, Firenze piange Lorenzo Lunghi

Si chiamava Lorenzo Lunghi, fiorentino, nato nel 1992, il ragazzo morto ieri nel tragico incidente avvenuto ieri sulla A12, tra i caselli di Carrara e Sarzana. Il destino ha voluto che la sua vita fosse spezzata come quella di un suo coetaneo, di un amico e compagno di squadra, di un altro Lorenzo: parliamo di Lorenzo Guarnieri, il 17enne morto nel 2010 anche lui in un incidente stradale. Entrambi avevano la passione per il basket e anni fa avevano giocato nella stessa squadra.

Appassionato di pallacanestro Lunghi ha giocato nel Santa Maria a Coverciano, nell’Affrico, nel Pino Dragons, poi anche nel Valle del Mugnone. Si era iscritto alla facoltà di ingegneria mettendo un po' da parte lo sport. Per non pesare troppo sulla famiglia lavorava saltuariamente in una ditta di catering, spesso nel weekend, e proprio ieri era diretto a fare un servizio a Fivizzano. Dalla ricostruzione pare che stesse cambiando la gomma del mezzo e che poi sia stato travolto da un mezzo pesante. Lascia la mamma Giovanna, il padre Luca, e la sorella Chiara. La notizia ha creato sconforto nel Q2 dove Lorenzo risiedeva. L'Associazione Lorenzo Guarnieri ha espresso le sue condoglianze con un post su facebook e una foto che ritrae i due Lorenzo, due vite spezzate troppo presto da un destino beffardo.



