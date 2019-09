Mura da vivere, degustazioni di vini e visita guidata fotografica con gli Yallers

Tra enogastronomia e fotografia: sabato 14 settembre le Mura di Pisa ospitano due eventi speciali. Dalle 17 alle 19 'Calici sopra le Mura', un evento organizzato in collaborazione con la Fisar delegazione storica di Pisa che si svolge nel tratto tra piazza delle Gondole e la Torre di Legno dove saranno allestite le postazioni di degustazione per assaggiare i vini del territorio guidati da qualificati sommelier. Ingresso da piazza delle Gondole, biglietto a 12 euro comprensivo di ingresso, tracolla e calice per le degustazioni. È possibile prenotare telefonando al numero 050 0987480 oppure recandosi alle biglietterie delle Mura; diritto di prevendita 1,50 euro.

Dalle 16 alle 18.30 il #PisaOpenDay, la giornata organizzata dall’associazione degli Yallers Toscana che prevede la visita guidata del camminamento in quota e la possibilità di partecipare al contest fotografico #Murashot, iniziativa che fa parte del progetto multimediale ‘Mura di Pisa Night Experience' ideato dall'Associazione Acquario della Memoria. Biglietto a 5 euro per i non soci, info e prenotazioni: https://yallers.com/evento/muradipisa-experience/ oppure via mail a toscana@yallers.com, ritrovo per la partenza alle 15.30 in piazza Del Rosso.

A settembre il camminamento in quota sulle Mura di Pisa è aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19. L'ingresso e gli eventi sono gratuiti per i bambini fino a 8 anni e per gli accompagnatori delle persone con disabilità. Informazioni sul sito www.muradipisa.it . In caso di maltempo, gli eventi potranno essere rimandati.

