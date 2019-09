Tanti auguri a Serafina e Raffaele, coppia d'oro di Petrazzi

Quest'oggi, domenica 8 settembre, festeggeranno 50 anni di matrimonio Serafina e Raffaele Mustone di Petrazzi, frazione di Castelfiorentino. La coppia d'oro è conosciuta in città, hanno due figli Sabina e Enzo. Gli amici e i parenti vogliono fare i migliori auguri per questa occasione, che sarà celebrata nella chiesa di Petrazzi con il rinnovo del sacramento prima di festeggiare a pranzo con gli affetti più cari. La redazione di gonews.it si unisce nelle felicitazioni per questo importante anniversario.

