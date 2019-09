Rapinò una farmacia nel 2015, arrestato a Prato

I carabinieri di Prato hanno arrestato un cittadino 47enne nei confronti del quale pendeva un provvedimento di carcerazione per rapina. L’episodio risale a settembre del 2015 quando l’uomo, di origini cagliaritane, ha rapinato con l’aiuto di un complice una farmacia a Capoterra (CA).

I due sono stati arrestati a seguito delle indagini avviate dai carabinieri di Capoterra. È stata l’auto usata per la fuga, una Peugeot blu targata Prato, a consentire la cattura. Il bottino fu di seimila euro. Sotto la minaccia delle armi si sono fatti aprire le tre casse dalle quali hanno iniziato ad arraffare il denaro. È stato il rumore delle monete che cadevano in terra a mettere in allarme i due titolari della farmacia - marito e moglie - che erano al piano di sotto. I due sono quindi saliti e l’uomo ha ingaggiato una colluttazione con uno dei banditi durante la quale è stato ferito alla testa col calcio di una pistola. I due rapinatori sono poi fuggiti a bordo dell’auto che, nonostante avesse le targhe coperte, è stata subito identificata consentendo di risalire ai due presunti autori del colpo.

Nella giornata odierna i Carabinieri della Stazione di Prato hanno rintracciato uno dei due rapinatori, domiciliato a Prato a casa di un familiare, su quale pendeva un ordine di esecuzione della carcerazione dovendo espiare tre anni e sei mesi di reclusione. L’arrestato, al termine delle operazioni di foto segnalamento, è stato tradotto presso la casa circondariale di Prato a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Tutte le notizie di Prato