Rubano al Centro*Empoli Coop, poi cercano di corrompere con 2mila euro i carabinieri

Hanno tentato di rubare prodotti per l'igiene al supermercato Centro*Empoli Coop di via Sanzio eliminandone l'etichetta con forbici e tronchesi trovate sugli scaffali del negozio, ma sono stati notati da un'addetta della vigilanza li ha notati e ha chiamato i carabinieri. È accaduto nel pomeriggio di ieri.

I due sono quindi stati arrestati in flagranza di reato. Si tratta di un 38enne georgiano, M.G. le iniziali, e un 44enne greco, A.P. le iniziali, entrambi con numerosi precedenti penali e di polizia, anche specifici. Per loro è scattato anche il reato di istigazione alla corruzione: all'arrivo dei carabinieri, infatti, il cittadino greco ha messo nelle mani di uno dei due militari la somma di circa 2000 euro facendogli intendere che poteva tranquillamente appropriarsene purché non procedesse con l’arresto o con una denuncia nei loro confronti. Il solito tentativo era stato fatto poco prima con l'addetta alla vigilanza.

Dopo le formalità di rito, A.P. è stato accompagnato al carcere di Sollicciano. M.G. sarà invece giudicato con rito direttissimo lunedì mattina presso il Tribunale di Firenze.

