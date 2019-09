I vigili del fuoco di Siena sono intervenuti per la rimozione di tegole pericolanti del palazzo della Prefettura in corrispondenza di via del Capitano. Inoltre è stata riscontrata la presenza di parti pericolanti in tufo in corrispondenza di finestre e balconi. Pertanto è stata transennata la zona di via del Capitano prospiciente il Palazzo del Governo.

Tutte le notizie di Siena