Da tempo picchia la ex per tornare insieme: arrestato

Ha aggredito l'ex convivente, una 43enne italiana, a seguito dell'ennesimo litigio tra i due affinché la donna riprendesse la relazione interrotta dopo circa tre anni. L'uomo, un 41enne di origini marocchine, irregolare sul territorio nazionale, con vari precedenti penali, ha colpito la donna con pugni al volto causandole contusioni multiple e la frattura del setto nasale, poi le ha lanciato un piatto causandole una ferita alla testa, per la quale sono stati necessari punti di sutura. È accaduto ieri all’interno di uno stabile occupato, di via Pellas, a Firenze.

Quando i carabinieri sono intervenuti, su richiesta proprio della 43enne, questa era sanguinante e in stato di shock. L'uomo ha tentato di fuggire, ma è stato rintracciato in una via limitrofa. La donna è stata trasportata all'ospedale di Careggi.

Le violenze andavano avanti da tempo e la donna aveva già denunciato i fatti solo in due occasioni per la paura di ritorsioni nei confronti del figlio.

Per tali motivi il 41enne, risultato già gravato da un divieto di avvicinamento alla vittima, emesso dal Tribunale di Firenze nel gennaio 2018 a seguito di un precedente arresto per analoghe condotte, è stato dichiarato in stato di arresto per maltrattamenti e lesioni aggravate nei confronti della donna e ristretto presso la Casa Circondariale di Firenze Sollicciano.

