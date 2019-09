Cerretese Pallavolo, partita amichevole contro la Nazionale femminile sorde

La stagione conclusasi a giugno è stata sicuramente ricca di soddisfazioni sportive e non per la Cerretese Pallavolo, con tutte le giovanili che hanno chiuso nella fascia medio alta dei rispettivi campionati e tanti progetti innovativi portati a termine. I risultati sul campo ed i progetti hanno creato un forte senso di comunità e permesso di raggiungere un numero record di atlete iscritte e spalti sempre gremiti: l’obiettivo della dirigenza è fare ciò che non è mai stato fatto prima a Cerreto, in un ambiente sano e competitivo.

Molta attenzione è stata rivolta ai temi sociali in primis l’inclusione ed è in questo ambito che la società, grazie all’aiuto di Iacopo Melio, è riuscita ad organizzare per sabato 12 ottobre un’amichevole di lusso contro la Nazionale Femminile Sorde, recente vincitrice dell’oro al Campionato Europeo: la partita è prevista alle 21 al Palazzetto di Cerreto Guidi e sarà un’occasione unica per tutto il circondario.

Tra i tanti progetti messi in piedi negli ultimi mesi dalla Cerretese Pallavolo il primo in ordine di tempo è stato la “Pallavolo +” ideato e gestito da Eleonora Terzini con l’aiuto di Bianca Squarci e rivolto a persone con disabilità intellettiva e relazionale. Al termine di una stagione di allenamenti, il progetto ha portato alla creazione di un team Special Olympics e la partecipazione ad un vero e proprio torneo nazionale.

Ha preso il via anche il progetto “Sitting Volley” in collaborazione con l’associazione “Vorreiprendereiltreno” di Iacopo Melio con varie attività dimostrative e la speranza di riuscire a formare una vera e propria squadra di questo tipo di pallavolo che si gioca da seduti.

Inoltre, la società ha coinvolto in assistenza agli allenatori alcuni ragazzi rifugiati dei centri CAS di Bassa e Toiano per permettere loro un migliore inserimento nella comunità dando un bel segnale di integrazione.

Molti altri progetti innovativi hanno preso il via, ricordiamo i laboratori della “Scuola di Fallimento” (prima società sportiva in Italia ad offrirli alle proprie atlete) in cui tutte le ragazze dai 10 anni in su per una giornata intera sotto la guida di varie figure altamente professionali hanno imparato l’importanza dell’errore (“Osa perdere per vincere”) nel processo di apprendimento.

La società ha anche creato la “Tessera della tifosa” permettendo alle atlete delle giovanili più assidue alle partite della Seconda Divisione di allenarsi a fine stagione con le ragazze della prima squadra: un allenamento molto apprezzato sia dalle grandi che dalle piccole; è stato inoltre istituito un premio mensile alle atlete delle giovanili che non avessero saltato nemmeno un allenamento per stimolare le bimbe e far capire l’importanza dell’impegno preso con compagne ed allenatori.

La stagione si è conclusa il 9 Giugno con la prima edizione della “Volley Marathon”: un’intera giornata dedicata alla pallavolo in cui c’è stato spazio per il torneo delle squadre miste delle giovanili, il torneo parenti e amici, la dimostrazione di Sitting Volley e la partita delle vecchie glorie, il tutto in un clima di festa con centinaia di partecipanti. La Volley Marathon (sponsorizzata da Mukki grazie ai voti ricevuti nel relativo concorso regionale) è stata dedicata alla memoria di Andrea Benvenuti che è tragicamente deceduto a fine 2018 sugli spalti durante una partita dell’Under 14 in cui giocava la figlia Chiara.

Grazie al clima di grande partecipazione creato dalla dirigenza che è riuscita a coinvolgere genitori ed atlete, la Cerretese Pallavolo ha anche vinto tutti i concorsi a premi che si sono svolti negli ultimi mesi:

quello organizzato da Samsung che ha fatto vincere molte attrezzature sportive e ha permesso alle atlete di partecipare dal vivo alla Final Four di Coppa Italia Femminile, avendo la possibilità di assistere agli allenamenti e fare foto ricordo con le atlete delle migliori squadre italiane prima che la società venisse premiata sul palco

che ha fatto vincere molte attrezzature sportive e ha permesso alle atlete di partecipare dal vivo alla Final Four di Coppa Italia Femminile, avendo la possibilità di assistere agli allenamenti e fare foto ricordo con le atlete delle migliori squadre italiane prima che la società venisse premiata sul palco quello organizzato da Penny Market , che è valso un buono acquisto da 250 euro in attrezzature sportive

, che è valso un buono acquisto da 250 euro in attrezzature sportive quello citato sopra di Mukki che ha portato ad un contributo di 2.000 euro essendo stato il secondo progetto sportivo più votato in Toscana

che ha portato ad un contributo di 2.000 euro essendo stato il secondo progetto sportivo più votato in Toscana quello recentissimo organizzato dalla Federazione Italiana Pallavolo in collaborazione con Gazzetta dello Sport e CRAI che ha visto la Cerretese come società di pallavolo più votata in Italia ed ha fruttato un premio del valore di 1.000 euro in generi alimentari e sanitari

La società, con dirigenti motivati ed uno staff tecnico preparato ha già in cantiere tanti nuovi progetti per la stagione che sta per iniziare, sulle pagine Facebook ed Instagram potrete seguire tutte le attività sportive e sociali in programma.

Fonte: Cerretese Pallavolo

