Abc Castelfiorentino travolge la Valdera

L’Abc Solettificio Manetti espugna il parquet di Valdera 71-96 e porta a casa il primo acuto stagionale.

Nel secondo turno di Coppa Toscana l’Abc Solettificio Manetti non si lascia sorprendere da Valdera: 71-96 il finale a Capannoli e gialloblu che portano dunque a casa la prima vittoria stagionale.

Un’Abc che, come da tabella di marcia, ha mostrato evidenti progressi rispetto al match di sette giorni fa contro il Biancorosso, sia a livello fisico che di gioco: pur con Zani e Delli Carri non al top per piccoli risentimenti muscolari, la partita non è infatti mai stata in discussione. I giovani e i nuovi innesti Pucci e Scali si stanno inserendo sempre più nei meccanismi di gioco, gioco che è apparso molto più fluido e pulito rispetto alla prima uscita stagionale.

Una partita che ha dato insomma indicazioni positive, in attesa dei prossimi due impegni: mercoledi scrimmage contro Folgore Fucecchio alle 19.45 al PalaBetti, mentre sabato a Livorno terzo e ultimo match del girone eliminatorio di Coppa contro il Don Bosco, ieri sconfitto a Empoli dal Biancorosso 59-55.

Quintetti.

Valdera: Capobianchi, Rubini M., Mariani, Rubini C., Bargelli.

Abc: Belli, Daly, Verdiani, Pucci, Delli Carri.

L’Abc decide di mettere subito le cose in chiaro: guidati dal trio Verdiani-Cantini-Scali, che fa la voce grossa nel pitturato, e da buone percentuali in fase realizzativa, i gialloblu scappano fin dalla palla a due chiudendo il primo quarto sul 13-32.

Nella seconda frazione la sfida scorre via sui binari dell’equilibrio anche se l’Abc riesce tranquillamente a difendere il vantaggio accumulato andando al riposo lungo sul +20 (33-53).

Paolo Betti dà spazio a tutti i suoi giovani che si fanno trovare pronti alla chiamata mostrando buone cose, e nella ripresa la musica non cambia: Abc in pieno controllo e tabellone che al 30′ segna 51-73.

Con la sfida ormai saldamente in mano Delli Carri e compagni continuano a spingere sull’acceleratore, Valdera rincorre, ma i titoli di coda partono ben prima della sirena finale.

PALL. VALDERA – ABC SOLETTIFICIO MANETTI 71-96

Parziali: 13-32; 33-53 (20-21); 51-73 (18-20); 71-96 (20-23)

Pall. Valdera: Rubini M.16, Bargelli 2, Mariani 12, Gambini 9, Cedolini 2, Cartacci 20, Capobianchi 7, Rubini C. 3, Bicchierini, Barsotti, Luperi. All. Schocchera.

Abc Solettificio Manetti: Verdiani 22, Daly 12, Pucci 13, Cantini 9, Belli 6, Scali 18, Zani 2, Terrosi 9, Lazzeri, Talluri, Cicilano, Delli Carri. All. Betti. Ass. Manetti, Piccini.

Arbitri: Panelli di Montecatini, Santacroce di Chiesina.

Fonte: Abc Castelfiorentino

