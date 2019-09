Compra 1.200 euro di vestiti ma paga con assegno rubato, denunciata

Una spesa da 1.200 euro, ma con un assegno rubato. È avvenuto sulla sp Botriolo a Castelfranco Piandiscò e il fatto ha portato alla denuncia di una donna.

Tutto è iniziato con la truffatrice, una signora di origine polacca, che è entrata in un negozio di vestiti sulla strada provinciale. Lì ha fatto una spesa considerevole, comprando perlopiù abbigliamento per ragazzi e capi da donna. Ha tirato fuori un assegno da 1.200 euro, con soddisfazione della negoziante.

La stessa commerciante si è recata in banca per depositare l'assegno e lì ha fatto la brutta scoperta: era stato rubato qualche mese prima al legittimo proprietario, che aveva sporto denuncia ai carabinieri. Per questo motivo la negoziante si è rivolta ai militari di San Giovanni Valdarno.

I carabinieri hanno identificato la truffatrice, che aveva diversi precedenti. Hanno perquisito la sua abitazione e hanno trovato i capi d'abbigliamento comprati a Castelfranco, con ancora attaccati logo del negozio e prezzi. La donna è stata denunciata per truffa, ma saranno svolti accertamenti anche su una costosa bici trovata in casa sua.

