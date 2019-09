Accuse per stupro al figlio di Grillo, sequestrato in Toscana il suo cellulare

Passa anche dalla Toscana l'inchiesta relativa all'arresto di Ciro Grillo, 19 anni, figlio del noto comico genovese Beppe. Il ragazzo è indagato insieme ad altri tre amici per il presunto stupro su una coetanea che sarebbe avvenuto a Porto Cervo, in Costa Smeralda, a metà del luglio scorso, dopo una serata in discoteca. Gli indagati hanno negato ogni accusa, sostenendo che i rapporti sessuali sono avvenuti in maniera consenziente.

Da quanto si apprende lo scorso 29 agosto i carabinieri hanno sequestrato il telefono del ragazzo mentre questo era in vacanza in Versilia su indicazione della procura. Nello stesso giorno perquisizioni e sequestro dei cellulari sono avvenute anche nei confronti degli altri tre indagati. Dalla procura fanno sapere che "l'inchiesta è secretata".

Tutte le notizie di Versilia