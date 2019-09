Aeroporto, Calenzano si oppone al ricorso di Toscana Aeroporti e Regione

Il Comune di Calenzano, insieme ai Comuni di Poggio a Caiano e Carmignano, si è costituito in giudizio davanti al Consiglio di Stato nel ricorso di Toscana Aeroporti e Regione Toscana contro la sentenza del TAR che annulla la VIA per il nuovo aeroporto di Firenze.

La sentenza del TAR Toscana ha infatti accolto il ricorso presentato dai Comuni, tra cui Calenzano, annullando il decreto interministeriale di Valutazione di Impatto Ambientale della nuova pista aeroportuale di Firenze.

Contro la sentenza del TAR la società Toscana Aeroporti Spa e la Regione Toscana sono ricorsi in appello al Consiglio di Stato, la cui Camera di Consiglio si riunirà il 12 settembre per discutere i due atti di appello.

“Ci siamo costituiti in giudizio – ha commentato il Sindaco Riccardo Prestini – per far valere le ragioni delle nostre comunità, come abbiamo già fatto con il ricorso contro la VIA, accolto dal TAR, e con il ricorso presentato contro il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il quale si è approvato definitivamente il Master Plan del nuovo aeroporto”.

