Alberese, investimenti per circa 3,5 milioni di euro per rinnovare la rete idrica tra il 2019 e 2020. Nell'ambito dell'importante mole di investimenti infrastrutturali portata avanti sul territorio, AdF ha posto particolare attenzione alla condotta che collega il serbatoio di Grancia alla località Alberese: è una tubazione della lunghezza di quasi 11 chilometri, con all'attivo numerosi "anni di servizio" e che è soggetta a frequenti rotture (una in corso di riparazione proprio oggi 9 settembre). AdF ha progettato un ingente intervento di rinnovo di tale condotta, per un investimento di circa cinque milioni di euro - di cui 1,5 milioni già effettuati prima del 2019 e i restanti 3,5 milioni tra il 2019 e il 2020, articolato in quattro stralci. La gara per i lavori del secondo stralcio, che consentiranno la bonifica di oltre 3,3 chilometri di condotta per un importo di un milione e settecentomila euro, è stata bandita in questi giorni e permetterà di dare il via all'intervento, salvo imprevisti, entro la fine dell'anno, così come della parte relativa al pozzo.

Il primo stralcio dei lavori, già effettuati, ha interessato il tratto di condotta di circa 4,3 chilometri tra le località Rispescia e Spergolaia, il secondo è in gara ora e prevede la realizzazione di una doppia tubazione nel tratto che va dai serbatoi di Grancia fino a Rispescia dove sarà realizzato con un ulteriore stralcio il nuovo pozzo Enaoli; infine il quarto, attualmente in fase di progettazione, vedrà il completamento della bonifica della condotta di Alberese, nel tratto Alberese-Spergolaia, con il rinnovo dei restanti 2,9 chilometri.

Fonte: Acquedotto del Fiora

