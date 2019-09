Sabato 14 settembre si terrà a Empoli una serata di beneficenza. A Gli OstiNati in via Fratelli Rosselli avrà luogo Aperi-Aima, apericena a buffet il cui ricavato andrà proprio a Aima Empolese Valdelsa, l'associazione che si occupa di malati di Alzheimer. Il prezzo è di dieci euro per gli adulti e otto euro per i bambini. La serata si terrà dalle 19.30 alle 22.

Tutte le notizie di Empoli