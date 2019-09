Asilo Ciari a Certaldo, 'Tartaruga' e 'Girotondo' accoglieranno i piccoli alunni

Gli alunni della scuole dell’infanzia Bruno Ciari inizieranno regolarmente l’anno scolastico lunedì 16 settembre utilizzando le aule dei centri “La Tartaruga” e “Il Girotondo” di via Paolo Turchini 96. Lo conferma l’amministrazione comunale dopo che nelle scorse settimane i due centri infanzia, solitamente sede di attività per bambini 0 – 3 anni, sono stati risistemati ed adeguati per accogliere i bambini della fascia 3 – 6 anni della scuola Ciari, scuola attualmente interessata da importanti lavori di ristrutturazione. Le attività dei centri Tartaruga e Girotondo non saranno però interrotte, ma si svolgeranno comunque spostati a loro volta in modo provvisorio presso l’asilo nido arcobaleno di Via don Luigi Sturzo.

Conclusi invece in modo definitivo i lavori di sistemazione alla scuola primaria Alice Sturiale di Canonica, che lunedì 16 settembre riaprirà come da programma.

L’assessore alla pubblica istruzione Benedetta Bagni ha effettuato vari sopralluoghi sui cantieri in questi giorni per verificare l’avvenuta sistemazione dei due centri infanzia, il completamento dei lavori alla Alice Sturiale e lo stato di avanzamento dei lavori alla Ciari. “Come annunciato nel mese di giugno i bambini dell’infanzia provenienti dalla Bruno Ciari potranno svolgere le proprie lezioni nei locali di Tartaruga e Girotondo in via Turchini 96 che sono stati sistemati per quanto era necessario per renderli funzionali a tale utilizzo. Ringraziamo genitori e insegnanti per la collaborazione, si tratta di una sistemazione provvisoria per consentire importanti lavori alla Bruno Ciari che ci restituiranno tra pochi mesi una scuola moderna, funzionale, confortevole ed anche più ecologica. Per le modalità di accesso in entrata ed uscita da Tartaruga e Girotondo, che passano temporaneamente da centri gioco a scuola dell’infanzia, saranno fatte leggere variazioni alla viabilità in entrata ed uscita da via Turchini, per consentire un transito regolare di persone e automezzi. Invitiamo tutti ad attenervisi per una migliore vivibilità in sicurezza dell’area. L’amministrazione segue da vicino i lavori ed informerà tutti per tempo su eventuali ulteriori novità.”

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

