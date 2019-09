Asilo nido La Coccinella, primo giorno di scuola a Santa Maria a Monte

Inizia oggi il primo giorno del nuovo anno educativo per i bambini iscritti al nido comunale “La Coccinella”. Sono 36 i bambini iscritti, suddivisi in due sezioni: Papaveri e Papere. Oggi inizieranno soltanto i bambini che hanno già frequentato l’asilo e pian piano, nelle prossime settimane, si inseriranno progressivamente i nuovi iscritti.

Per consentire un migliore inizio del nuovo anno educativo al nido si sono tenute nella settimana passata due riunioni, alle quali hanno partecipato il Sindaco, il vice sindaco e il responsabile del settore socio-educativo del comune, con i genitori dei bambini durante le quali sono stati analizzati i dettagli riguardanti l’organizzazione del servizio educativo offerto.

"L’amministrazione comunale ha investito molto nei servizi educativi del nostro territorio, ed in particolare nel nido, ritenendolo di fondamentale importanza per le famiglie e per l’educazione dei bambini. Sono stati effettuati recentemente vari interventi di ristrutturazione degli spazi interni allo scopo di migliorare il servizio offerto. Inoltre sono state svolte le necessarie manutenzioni per preparare al meglio la struttura in vista dell’inizio dell’anno educativo. Un grande in bocca al lupo per questo inizio di un nuovo anno ai piccoli studenti e ai loro genitori, alle educatrici e al personale ausiliario" afferma il vice sindaco Manuela Del Grande.

Fonte: Comune di Santa Maria a Monte

