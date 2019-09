Beccato a rubare nelle auto parcheggiate, arrestato 57enne a Firenze

Ieri pomeriggio i carabinieri del Norm di Firenze hanno arrestato un 57enne italiano, pregiudicato, che aveva rubato denaro dall'interno di un'auto dopo averne scassinate alcune parcheggiate tra via Carlo del Greco e Reginaldo Giuliani.

Grazie alla segnalazione telefonica al 112 da parte di un residente della zona, una pattuglia giunta sul posto ha rintracciato il sospettato mentre era ancora all’interno dell’abitacolo di un’autovettura parcheggiata e si era appena impossessato del poco denaro trovato all’interno, una banconota da 10 euro. Alla vista dei Carabinieri, ha tentato di darsi alla fuga, senza successo.

Il 57enne italiano non era nuovo a simili reati, era riuscito a forzare l’apertura della vettura, rubando quanto di valore trovato all’interno, accertando inoltre che aveva rovistato all’interno di un’altra auto, che risultava aperta, senza aver rubato niente tuttavia nulla asportare. Dopo l'arresto per furto aggravato, ci sarà quest'oggi il processo per direttissima.

