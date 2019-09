Un 19enne è precipitato da un'altezza di circa 8 metri all'interno di una corte di un condominio di via San Gallo a Firenze nella notte di ieri, intorno alle 1.10. Non sono note le cause dell'incidente, avvenuto da un terrazzino. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando locale su richiesta del 118. Il giovane è stato recuperato e affidato alle cure ospedaliere. La polizia e la scientifica sono giunte sul posto.

