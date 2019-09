Calcio a 5 femminile e calcio a 7 maschile, aperte le iscrizioni ai campionati Uisp Empolese Valdelsa

L'inizio della stagione di calcio UISP 2019-2020 è ormai alle porte. Dopo la composizione dei gironi di calcio a 11, con la prima giornata che andrà in scena nel weekend del 21-22 settembre, sono i tornei di calcio a 7 maschile e di calcio a 5 femminile a porre le basi per la prossima stagione di calcio amatoriale. Fino al 20 settembre 2019 sarà infatti possibile iscriversi ai campionati, depositando la domanda d'iscrizione, scaricabile attraverso il sito web www.uisp.it/empoli, presso la sede del Comitato UISP Empoli Valdelsa di Via XI Febbraio n. 28/A a Empoli.

La grande novità è data dal ritorno, dopo due anni di assenza, del futsal in rosa sul nostro territorio. Il successo ottenuto dalla Pink Cup 2019, svoltasi al "Palaramini" di Empoli nello scorso luglio e conclusasi con il trionfo delle ragazze del Baccaiano, è stato il migliore viatico per la realizzazione del nuovo campionato di calcio a 5 femminile, che torna così a ritagliarsi uno spazio di primo piano nel panorama locale. I costi delle società per il pagamento dell'adesione sono pari ad Euro 120,00. Il deposito cauzionale è di Euro 120,00. La quota gara (campo escluso) da versare è di Euro 20,00, mentre la quota (campo incluso) è pari ad Euro 50,00. Per quanto riguarda i costi per l'iscrizione al torneo di calcio a 7 maschile, le differenze riguardano la somma relativa alla cauzione (Euro 150,00) e alla quota gara (euro 30,00 campo escluso). C'è grande attesa intorno al movimento del calcio a 7 UISP, in costante crescita negli ultimi anni. La scorsa stagione è stata l'SC Villanova a conquistare lo splendido "double" di campionato e Coppa Uisp, mentre la Coppa del Circondario è finita nella bacheca del Ristorante La Lanterna, vittoriosa nella finale contro la Computer Gross. Le novità disciplinari riguardano le penalizzazioni in Coppa Disciplina al posto delle sanzioni pecuniarie. Cinque punti in Coppa Disciplina saranno a carico delle società in caso di ritardi nella presentazione delle liste di gara, richieste di comporto, spostamenti di gare già programmate e mancanza del D.A.U. (dirigente accompagnatore ufficiale), come previsto dalle norme di partecipazione. Entrambi i campionati di Calcio a 5 e di Calcio a 7 inizieranno il 21 ottobre 2019 articolandosi attraverso una prima fase a girone unico, con gare di andata e ritorno. La squadra che vincerà la regular season potrà fregiarsi del titolo di campione provinciale acquisendo il diritto di partecipare gratuitamente alle finali regionali. Al termine della regular season via alle fasi finali di Coppa UISP e Coppa del Circondario a cui le formazioni prenderanno parte in virtù del piazzamento ottenuto nel corso della prima fase.

Fonte: Ufficio Stampa SdA Calcio UISP Empoli Valdelsa

