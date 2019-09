Corso per autisti di ambulanza, l'avvio alla Croce d'Oro di Limite

Venerdì 13 Settembre, a partire dalle 21.15, presso la sede della Pubblica Assistenza Croce d’Oro di Limite sull’Arno, in Via Negro, 9, sarà presentato, a tutti coloro che vorranno partecipare, il corso di formazione per autisti di ambulanza.

Il corso è aperto a tutti coloro che abbiano raggiunto i 21 anni di età e abbiano conseguito la patente B da almeno 3 anni.

Per partecipare non è necessario essere già volontari, e le date del corso saranno stabilite insieme ai partecipanti. Per tutti i curiosi, partecipare a questa presentazione, potrà essere anche un’occasione per conoscere meglio l’associazione e le sue attività.

Per informazioni, contattare lo 057157532.

Fonte: Pubblica assistenza Croce d'Oro di Limite sull'Arno

