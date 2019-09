Deruba turista a Firenze, 32enne arrestato dalla polfer

Nei giorni scorsi la Polizia di Stato ha arrestato un cittadino romeno di 32 anni al momento ritenuto responsabile del reato di indebito utilizzo di carte di credito e della ricettazione di diversa refurtiva rubata poco prima ad un turista americano nei pressi di piazzale Montelungo.

Nel primo pomeriggio di sabato, il 32enne - peraltro già noto alle forze di polizia proprio per reati contro il patrimonio - era stato notato dagli agenti della Polizia Ferroviaria di Firenze Santa Maria Novella in prossimità di un bancomat in Via Nazionale.

I poliziotti si sono subito insospettiti quando lo hanno visto inserire e digitare più volte il pin all’ATM. I loro sospetti hanno poi trovato conferma quando, durante il controllo, hanno scoperto che la tessera utilizzata risultava di fatto intestata ad un’altra persona.

Proprio in quel preciso istante il proprietario della carta di credito era negli Uffici della Polfer di Santa Maria Novella, a denunciare il furto del proprio zaino.

L’episodio era avvenuto poco prima nei pressi di Piazzale Montelungo, dove la vittima, al momento della discesa da un autobus di linea, era stata derubata dello zaino con all’interno una macchina fotografica, il portafogli contenente documenti personali e quattro carte di credito, più di 800 dollari e 50 euro in contanti.

Durante l’operazione, oltre alla refurtiva, la Polizia Ferroviaria ha rinvenuto addosso alla persona fermata ulteriore denaro contante (tra cui anche 300 pesos messicani) e altre tre carte di credito di sospetta provenienza furtiva (poiché intestate a terze persone).

Il proprietario dello zaino è rientrato subito in possesso del maltolto ed è potuto così ripartire per la sua crociera in Italia.

Per quanto riguarda il cittadino romeno, dopo la convalida dell’arresto, il Tribunale di Firenze ha disposto nei suoi confronti la misura della custodia cautelare in carcere.

Fonte: Polfer Firenze

