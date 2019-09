Don Luciano Niccolai 'va in pensione', il saluto di San Miniato Basso

Don Luciano Niccolai, da 18 anni Correttore Spirituale della nostra Fraternita di Misericordia di San Miniato Basso ha ufficializzato ai parrocchiani il suo “pensionamento” da parroco dando lettura della lettera del Vescovo Andrea. Il Magistrato, i Volontari, i Dipendenti e i Collaboratori, vogliono ringraziarlo per la sua partecipazione e la sua vicinanza a questa associazione e in particolari occasioni come la Vestizione dei nuovi Volontari, e altre iniziative .

L'invito è a partecipare alla Santa Messa che celebrerà sabato 14 settembre alle ore 18 durante la quale tutti insieme saluteremo e ringrazieremo don Luciano per tutto quello che in questi anni ha fatto per la nostra comunità

