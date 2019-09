Festa all’Opera Pia per la centenaria Corrada

Giovedì 5 settembre è stato un giorno speciale all’Opera Pia di Impruneta, una festa sentita nella quale si sono voluti raccogliere tanti significati: salutare l’ultimo scorcio d’estate, inaugurare un ‘salone di bellezza’ per gli ospiti della struttura, festeggiare una centenaria molto speciale, la signora Corrada.

Dopo la celebrazione della S.Messa, presieduta da Don Luigi Oropallo, c’è stato il ‘taglio del nastro’ eseguito dal presidente dell’Opera Pia, Dott. Marzio Magherini, insieme all’assessore Laura Cioni, per inaugurare una sala da parrucchiera dove finalmente le signore ospiti della struttura potranno recarsi per sistemarsi i capelli. L’Opera Pia ci sta abituando a tante di queste iniziative volte tutte a creare un clima più conviviale e rendere i momenti della vita quotidiana più piacevoli, quindi dopo il bar ecco adesso un vero e proprio spazio dedicato alla cura dei capelli dove, soprattutto le signore, potranno recarsi e vivere questo momento con tutti i comfort ed attrezzature specialistiche.

Dichiara l’assessore Cioni a nome dell’Amministrazione: “Un doveroso ringraziamento va al Consiglio d’Amministrazione dell’Opera Pia, alla nuova direttrice D.ssa Franca Berti, ma soprattutto al personale della struttura che si prodiga con tante energie e passione per soddisfare i bisogni dei propri ospiti.”

Dopo l’inaugurazione, tutti in giardino per l’apericena preparata dalla mensa interna dell’Opera Pia dove non potevano mancare i festeggiamenti di un’ospite molto speciale che il 24 agosto scorso ha compiuto 100 anni, la signora Corrada (non importa conoscere il cognome, per tutti è Corrada e basta). La signora ha ricevuto gli auguri da tutti, in primis dal Sindaco, Alessio Calamandrei, e poi dai numerosi presenti: tra gioia e sorpresa e con tanta commozione Corrada si è ritrovata a tagliare una grandissima torta decorata con gli anni raggiunti, appunto 100.

L’Amministrazione comunale è legata in maniera diretta con l’Opera Pia, e vi è reciproca disponibilità a lavorare in sinergia per sviluppare qualsivoglia iniziativa mirata a valorizzare il benessere degli ospiti della struttura. Ed è con questo spirito che insieme augurano un buon lavoro a tutti coloro che si prodigano in tal senso.

Fonte: Ufficio stampa

